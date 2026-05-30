Approvato il contratto con la Regione per avviare i lavori di ristrutturazione di Casa Cerri, segnando un passo importante verso la riqualificazione dell’edificio. Contestualmente, sono stati concessi contributi per interventi su strade, marciapiedi, edilizia pubblica e illuminazione. La decisione riguarda anche il miglioramento delle infrastrutture nell’area dell’aeroporto Fellini e il potenziamento delle strutture legate alla MotoGP.

Riqualificazione di strade, marciapiedi, manutenzione di edifici e illuminazione pubblica, ma anche un passo decisivo verso l’inizio lavori, con l’approvazione del contratto con la Regione, per Casa Cerri. Infine l’accordo per il contributo alla MotoGp e la promozione tramite i vettori dell’ aeroporto Fellini. È quanto approvato giovedì sera dal consiglio comunale. Prevista la riqualificazione delle vie Mascagni, Dottor Ferri e Volta, per 300mila euro, a cui si aggiungono circa 270mila euro per i marciapiedi delle vie Nazario Sauro, D’Azeglio e tutta la zona attorno alla stazione ferroviaria. Centomila euro invece sono destinati a interventi manutentivi per scuole e altri edifici pubblici, altri 100mila per lavori di manutenzione agli impianti tecnologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - MotoGp e aeroporto Fellini. Via libera ai contributi

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