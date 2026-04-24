Rimini vola nel futuro | 200 milioni per il nuovo aeroporto Fellini

Rimini ha annunciato un investimento di 200 milioni di euro per la costruzione di un nuovo aeroporto intitolato a Federico Fellini. Il piano prevede di ampliare la capacità dell’attuale struttura, con l’obiettivo di attrarre circa tre milioni di passeggeri all’anno che ora si spostano verso altri aeroporti. La realizzazione del progetto fa parte di una strategia di sviluppo per rafforzare il ruolo della città come punto di accesso nel settore turistico e dei trasporti.

? Cosa sapere Rimini presenta il piano da 200 milioni per il nuovo aeroporto Federico Fellini.. Il progetto mira a intercettare 3 milioni di passeggeri attualmente diretti verso altri hub.. Nella mattinata di giovedì 23 aprile, il Teatro Amintore Galli ha ospitato la presentazione del piano per trasformare l’aeroporto Federico Fellini in un distretto moderno, con un investimento complessivo che tocca i 200 milioni di euro. Il progetto, che mira a riconfigurare completamente l’area dello scalo riminese, è stato illustrato davanti alle autorità locali e regionali, delineando una visione che punta a recuperare il valore economico che oggi sfugge al territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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