La Corte dei Conti ha approvato definitivamente l’allacciamento della metropolitana di Salerno all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e al Cilento, autorizzando la delibera Cipess. La decisione permette di sbloccare un finanziamento di 100 milioni di euro destinato alla realizzazione del collegamento ferroviario. L’intervento prevede l’ampliamento della rete metropolitana per collegare direttamente l’aeroporto con il capoluogo e le zone limitrofe.

La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo per l’allacciamento della metropolitana di Salerno allo scalo aeroportuale Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento, autorizzando la delibera Cipess che sblocca un finanziamento di cento milioni di euro. L’importante trasferimento di risorse permetterà di estendere il tracciato ferroviario urbano partendo dall’attuale snodo dello stadio Arechi fino alla struttura aeroportuale. Il salto di qualità infrastrutturale per il comparto salernitano. L’approvazione contabile segna il passaggio decisivo verso la fase operativa del progetto. Iannone, sottosegretario presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato che con questo provvedimento si può finalmente dare corso ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, via libera ai 100 milioni: la metro arriva in aeroporto

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