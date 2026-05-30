MotoGp | Bezzecchi in pole al Mugello davanti a Fernandez

Notizia in breve

Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto la pole position al Mugello, segnando anche il record della pista. Partirà davanti a tutti sia nella sprint di oggi che nel Gran Premio di domani. Fernandez si è classificato secondo. La sessione di qualifiche si è conclusa con Bezzecchi primo, seguito da Fernandez e da altri piloti. La gara di oggi pomeriggio e quella di domani si svolgeranno sulla base di questa griglia di partenza.