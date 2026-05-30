MotoGp | Bezzecchi in pole al Mugello davanti a Fernandez

Da feedpress.me 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto la pole position al Mugello, segnando anche il record della pista. Partirà davanti a tutti sia nella sprint di oggi che nel Gran Premio di domani. Fernandez si è classificato secondo. La sessione di qualifiche si è conclusa con Bezzecchi primo, seguito da Fernandez e da altri piloti. La gara di oggi pomeriggio e quella di domani si svolgeranno sulla base di questa griglia di partenza.

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Marco Bezzecchi su Aprilia conquista la pole position al Mugello con il record della pista e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Raul Fernandez su Aprilia-Trackhouse, terzo il compagno di scuderia del 'Bez' Jorge Martin. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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