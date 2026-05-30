LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi in pole tre Aprilia in prima fila! Alle 15.00 la Sprint

Alle 11.34, Marquez ha concluso la sessione come miglior pilota Ducati dopo il rientro dall’operazione. In qualifica, Bezzecchi ha ottenuto la pole position, mentre tre moto Aprilia sono in prima fila. La Sprint è prevista alle 15.00, con la gara principale del GP Italia 2026 in programma domenica. La sessione di qualifiche ha visto una lotta serrata tra i piloti, con alcuni di loro che hanno migliorato i loro tempi nelle ultime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Marquez, al rientro dall’operazione, ha chiuso da miglior pilota Ducati. Ci si aspettava qualcosa in più da Di Giannantonio. 11.33 Prima fila monopolizzata dall’Aprilia. Dopo la giornata di ieri, si tratta di una sorpresa. 11.31 La classifica finale della Q2: 1 Marco Bezzecchi Aprilia 1:43.921 2 Raul Fernandez Aprilia 1:44.145 +0.224 3 Jorge Martin Aprilia 1:44.284 +0.363 4 Marc Marquez Ducati 1:44.294 +0.373 5 Fermin Aldeguer Ducati 1:44.313 +0.392 6 Francesco Bagnaia Ducati 1:44.482 +0.561 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:44.498 +0.577 8 Diogo Moreira Honda 1:44.634 +0.713 9 Franco Morbidelli Ducati 1:44. 🔗 Leggi su Oasport.it

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