Moto3 Maximo Quiles trionfa a Jerez ed allunga nella classifica piloti giornata da incubo per gli italiani

Durante il quarto appuntamento del Campionato mondiale di Moto3 2026, disputato sul circuito di Jerez de la Frontera, il pilota spagnolo ha vinto la gara. Quiles ha concluso davanti agli altri concorrenti, conquistando così punti preziosi nella classifica generale. La giornata è risultata negativa per gli italiani, che non sono riusciti a entrare nelle prime posizioni. La corsa ha visto vari passaggi e sorpassi prima del traguardo finale.

Una vittoria importante per Maximo Quiles. Il giovane pilota spagnolo si è imposto in occasione del GP della Spagna, quarto appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto3 attualmente in fase di svolgimento presso il circuito di Jerez De La Frontera. Gara positiva per il padrone di casa che, nella fattispecie, ha ottenuto il secondo successo stagionale, nonché il quarto podio consecutivo, avanzando dunque in classifica. Nello specifico il centauro in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team è gravitato ai piani alti fin dalla partenza, ritrovandosi a battagliare con David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e con Adrian Fernandez (Leopard Racing).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles trionfa a Jerez ed allunga nella classifica piloti, giornata da incubo per gli italiani Notizie correlate Moto3, Maximo Quiles svetta anche in una FP2 bagnata a Jerez. Italiani protagonistiAsciutto o bagnato è sempre Maximo Quiles a dettare il passo nella classe più leggera. Moto3, pole position sub iudice per Maximo Quiles a Jerez. Bertelle in terza fila, Pini fuori in Q1Maximo Quiles ribadisce la superiorità evidenziata per tutto il weekend e si aggiudica come da pronostico la pole position per il Gran Premio di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Moto3, Maximo Quiles si impone nelle prequalifiche di Jerez, Bertelle 4; Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo Bertelle, Pini costretto alla Q1; Maximo Quiles durante la sessione di prove libere di Moto3 per il Gp di Spagna; GP Spagna, a Veijer e Quiles le pole in Moto2 e Moto3. Moto3, Maximo Quiles trionfa a Jerez ed allunga nella classifica piloti, giornata da incubo per gli italianiUna vittoria importante per Maximo Quiles. Il giovane pilota spagnolo si è imposto in occasione del GP della Spagna, quarto appuntamento valido per il ... oasport.it Classifica Moto3 2026: Quiles domina, Pini settimo a -54Lo spagnolo Maximo Quiles domina la classifica della Moto3 2026 dopo le prime 4 gare stagionali: l'iberico, con due primi e due secondi posti, ha ... oasport.it MOTO3 - QUILES VINCE A JEREZ, 3º IL RIENTRANTE MUNOZ. OUT TUTTI GLI ITALIANI È di Maximo Quiles il successo della gara della Moto3 sul tracciato di Casa a Jerez. Il pupillo dei fratelli Marquez ha staccato sul traguardo Adrian Fernandez e Davi - facebook.com facebook #Moto3 #SpanishGP Maximo Martinez Quiles scappa nel finale, rispetta il pronostico e conquista una vittoria d'autorità a Jerez con dei riferimenti cronometrici di assoluto valore. Fuga mondiale per MMQ, bello il confronto-a-3 per il podio con incroci pericolosi t x.com