Alvaro Carpe ha registrato il miglior tempo nelle FP2 della Moto3 al Mugello, concludendo davanti a tutti. Tra gli italiani, il migliore è stato Pini, che ha ottenuto il miglior risultato tra i piloti del paese. La sessione si è appena conclusa, segnando l’ultimo step prima delle qualifiche ufficiali. I piloti si preparano ora a disputare le prossime prove, con il focus sulla pole position.

Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere Moto3 del Gran Premio di Italia 2026, settimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Mugello, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo). Lo spagnolo ha fatto segnare il crono di 1:55.052 al termine di una sessione molto equilibrata fino ai minuti finali. Il centauro iberico è infatti riuscito ad anticipare per soli 4 millesimi la sorpresa della giornata, Ruche Moodley (Code Motorsport). Terza piazza per Rico Salmela (Red Bull KTM Tech), distante 168 millesimi dalla vetta. Quarto invece David Munoz (Liqui Moly Dinvaolt IntactGP, +0.219) che è riuscito a mettersi davanti al leader del Mondiale Maximo Quiles (CFMoto Aspar, +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Alvaro Carpe svetta nelle FP2 del Mugello. Pini il migliore degli italiani

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