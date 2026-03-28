Moto3 Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin Guido Pini vicino al vertice

Durante la terza e ultima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti di Moto3, sul tracciato di Austin, lo spagnolo Alvaro Carpe ha registrato il miglior tempo. Guido Pini si è posizionato vicino ai vertici della classifica, completando le sessioni di prove libere in buona posizione. La giornata ha visto diverse squadre impegnate a raccogliere dati in vista delle qualifiche.

Lo spagnolo Alvaro Carpe sale in cattedra in occasione dalla terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2026 di Moto3 in scena questi weekend sul tracciato COTA di Austin. Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro a 2:13.190, precedendo di 0.090 la Red Bull KTM Tech 3 di Valentin Perrone, secondo davanti alla LEVEL UP -MTA di Joel Esteban, piazzatosi al terzo posto con un margine di 0.159. In scia Guido Pini (Leopard Racing), ben proiettato in ottica qualifica e quinto con un gap di 0.283 posizionandosi alle spalle di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin, Guido Pini vicino al vertice Articoli correlati Moto3, Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles. Molto bene Pini con la HondaAlvaro Carpe parte con il piede giusto al COTA di Austin e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli... Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempoMaximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di... Aggiornamenti e notizie su Alvaro Carpe Temi più discussi: Moto3 Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles Molto bene Pini con la Honda; Gran Premio del Brasile: la Moto3 riparte a Goiânia dopo la Thailandia; Moto3 Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile Guido Pini sfiora il podio; Moto3 Brasile | dominio Quiles cade Almansa Pratama podio storico per l' Indonesia. Moto3, Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles. Molto bene Pini con la HondaAlvaro Carpe parte con il piede giusto al COTA di Austin e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli ... oasport.it Moto3, Carpe da record vola nelle FP1 ad Austin davanti a Quiles 2°Moto3: Lo spagnolo di KTM Ajo chiude davanti al leader del campionato Quiles 2° ed Esteban 3°. Ottima prova per Guido Pini 4°, due gli italiani in top dieci con Bertelle 9°. Più indietro Carraro 22°. gpone.com Alvaro Carpe inizia davanti a tutti il round texano - facebook.com facebook