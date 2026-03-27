Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valida come terzo appuntamento del Campionato del Mondo Moto3, Alvaro Carpe ha registrato il miglior tempo, precedendo Quiles. Pini si è distinto con la Honda, mostrando buone prestazioni nella stessa sessione.

Alvaro Carpe parte con il piede giusto al COTA di Austin e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, valevole come terzo appuntamento della stagione per il Mondiale Moto3. Dominio spagnolo in questa FP1 sul tracciato texano, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni sui possibili valori in campo verso qualifiche e gara. In ogni caso Carpe si è tolto la soddisfazione di primeggiare con il crono di 2’14?209 sulla sua KTM del team Red Bull Ajo precedendo di 196 millesimi il connazionale e leader del campionato Maximo Quiles (team Aspar), mentre Joel Esteban (MTA) è terzo con un distacco di 346 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Alvaro Carpe svetta in FP1 ad Austin davanti a Quiles. Molto bene Pini con la Honda

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