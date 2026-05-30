Moto2 | Manuel Gonzalez centra la pole al Mugello lontani i piloti italiani
Durante le qualifiche del GP d’Italia di Moto2 al Mugello, Manuel Gonzalez ha ottenuto la pole position. I piloti italiani sono distanziati rispetto al leader della sessione.
Terminano nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso il mitico tracciato del Mugello. Grande prova quello dell’attuale leader della classifica piloti, motivato a dettare il passo anche in gara. Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha bloccato il cronometro a 1:48.474 precedendo di 0.249 l’OnlyFans American Racing Team di Filip Salac, secondo condividendo la prima fila con Alex Escrig (KLINT Racing Team), terzo con uno scarto di 0.367. Non lontano Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), il quale partirà dalla seconda fila dopo aver centrato la quarta piazza con 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Moto2: Manuel Gonzalez svetta nella FP2 al Montmelò. Indietro i piloti italianiNell’ultima sessione di prove libere della Moto2 al circuito di Barcellona, Manuel Gonzalez ha ottenuto il miglior tempo.
LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Veijer guida la gara su Gonzalez, italiani lontaniDurante la gara di Moto2 del GP di Spagna 2026, il pilota Veijer si è posizionato in testa, tallonato da Gonzalez.
Temi più discussi: Vietti inizia il GP d'Italia col piede giusto; Moto2 Vietti può rimescolare la classifica al Mugello: Gonzalez resta la minaccia; Gonzalez beffa Vietti: clamoroso ribaltone all’ultimo minuto; Vietti brilla al GP d’Italia: parte col piede giusto.
Catalogna, che beffa per Vietti: raggiunto e superato da Gonzalez nel finaleL’italiano guida a lungo la gara, ma viene ripreso negli ultimi giri dal leader iridato. Manuel allunga, ma Guevara, terzo, resiste nel Mondiale. Ottimo nono posto per Luca Lunetta ... gazzetta.it
Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. In crescita il rookie LunettaDopo aver preso il comando della corsa al titolo grazie ad una grande costanza, Manuel Gonzalez lancia un forte segnale alla concorrenza e torna sul ... oasport.it