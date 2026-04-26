LIVE Moto2 GP Spagna 2026 in DIRETTA | Veijer guida la gara su Gonzalez italiani lontani

Durante la gara di Moto2 del GP di Spagna 2026, il pilota Veijer si è posizionato in testa, tallonato da Gonzalez. Gli altri italiani partecipanti si trovano lontani dai primi posti. La sessione di warm-up e la gara sono state trasmesse in diretta, con aggiornamenti disponibili alle 9.40 e alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -19 giri: Arbolino è crollato in 17a posizione, Vietti sale in 12a, ma i gap sono già elevati. -19 giri: si ritira Huertas per problemi tecnici, mentre David Alonso è on fire!!! Si porta in nona posizione in scia a Munoz. Davanti sempre Veijer. -20 giri: Veijer spinge a tutta per scremare il gruppo. David Alonso dopo una pessima partenza intanto è già risalito in 10a posizione! Era 21°! -20 giri: Veijer prova a dettare il passo con 2 decimi su Gonzalez e Agius. Arbolino scende in 11a posizione, Vietti in 15a. -21 giri: Veijer attacca Gonzalez e lo passa alla Dry Sac! Alle loro spalle Agius che passa Lopez poi Holgado.🔗 Leggi su Oasport.it

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