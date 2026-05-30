Izan Guevara ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Moto2, settimo appuntamento del campionato mondiale. Tra gli italiani, nei primi dieci si sono classificati sia Vietti che Arbolino.

Si è da poco conclusa anche la seconda sessione di prove libere mattutine del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul perfetto circuito del Mugello, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Izan Guevara, unico ad abbattere il muro dell’1’48”. Lo spagnolo del BLU CRU Pramac Yamaha ha infatti firmato un incredibile 1’48?717, nuovo record della pista. L’iberico, secondo nella classifica piloti, ha anticipato di ben 315 millesimi Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP). Dietro di lui il suo compagno di squadra e leader del Mondiale Manuel Gonzalez, distante 333 millesimi dalla migliore prestazione. Quarto invece Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) a 469 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Izan Guevara vola nelle FP2 del Gran Premio di Italia. In top10 Vietti e Arbolino

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