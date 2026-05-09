Moto2 Izan Guevara vola nelle FP2 di Le Mans Vietti resta in scia ai migliori

Nella seconda sessione di prove libere della Moto2, valida per il Gran Premio di Francia 2026, Izan Guevara ha ottenuto il miglior tempo, piazzandosi in testa. Nel frattempo, il pilota italiano ha mantenuto un buon ritmo e si è collocato vicino ai migliori, confermando una buona performance nelle qualifiche del quinto appuntamento del campionato. La giornata si è conclusa con queste posizioni, in attesa delle qualifiche ufficiali.

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Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere della Moto2, valida per il Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Mondiale. Sulla pista asciutta di Le Mans, il più veloce è stato nettamente lo spagnolo Izan Guevara. Con ultimo giro sensazionale, il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha ha siglato il crono di 1:33.931, unico pilota a scendere sotto il muro dei 40?. Distacchi importanti per tutti gli avversari. Il belga Barry Baltus (REDS Fantic Racing) chiude in seconda posizione con un ritardo di 337 millesimi dalla vetta mentre il ceco Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) si dimostra veloce e chiude la top 3 con un distacco di 494 millesimi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Izan Guevara vola nelle FP2 di Le Mans. Vietti resta in scia ai migliori ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Moto2, Celestino Vietti in scia a Guevara nelle pre-qualifiche a Le Mans! Distacco minimo Libere Le Mans: Gonzalez in testa in Moto2, Vietti 3°. In Moto3 comanda CarpeCon la prima sessione di libere della Moto3 è iniziato ufficialmente il weekend del GP di Francia, sesta prova del Motomondiale, la quinta per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Moto2, Guevara batte Vietti e Baltus per 3 millesimi nelle Pre-Qualifiche a Le Mans; Moto2: Vietti al vertice anche nelle pre-qualifiche a Le Mans. Guevara il più veloce; Moto2: Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans. Gonzalez il più veloce; Moto2, la classe più equilibrata va a caccia di certezze nella tappa di Le Mans. Moto2, Celestino Vietti in scia a Guevara nelle pre-qualifiche a Le Mans! Distacco minimoContinua a dare ottimi segnali Celestino Vietti. Dopo la terza piazza strappata questa mattina, il pilota italiano ha ottenuto la seconda posizione in ... oasport.it Guevara batte Vietti e Baltus per 3 millesimi nelle Pre-Qualifiche a Le MansDistacchi minimi nell’ultimo turno del venerdì, che conta 23 piloti in meno di un secondo. Ortolà e Lopez chiudono la Top 5 davanti a Holgado, Veijer, Gonzalez e Agius, in Q1 Arbolino e Lunetta ... gpone.com Izan Guevara: il talento emergente che Pramac Yamaha punta per il futuro 2027. x.com