Izan Guevara ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Francia di Moto2, quinto round del Campionato 2026. La sua prestazione ha battuto il record davanti agli altri piloti, mentre un italiano si è classificato tra i primi dieci. La gara si svolge nel circuito di Le Mans, con i piloti che si preparano a scendere in pista.

Uno straordinario Izan Guevara ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota spagnolo ha stampato il nuovo record della pista ribadendo a tutti di essere tra i grandi favoriti per la gara di domani. Giornata opaca, invece, per gli italiani, con un solo rappresentante nella top10. Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) ha fatto fermare i cronometri sull’1:33.910 con 86 millesimi di vantaggio sul connazionale Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) mentre completa la prima fila il ceco Filip Salac (Kalex Amerincan Racing) a 110 millesimi. Quarta...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Izan Guevara pole-record a Le Mans. Un italiano in top10

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