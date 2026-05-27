Incidente in tangenziale a Venaria Reale | scooter si schianta contro spartitraffico centauro grave in ospedale

Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla tangenziale nord, all’altezza di Venaria Reale. Lo scooter si è schiantato contro lo spartitraffico, provocando il trasporto urgente in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire il ferito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessun altro veicolo è coinvolto.

Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale nord, in direzione nord Milano-Aosta, all'altezza dello svincolo di Venaria Reale. Viaggiava a bordo di uno scooter e ha perso il controllo del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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