Artena | Colleferro Gravissimo incidente sulla Via Ariana Auto contro moto Il centauro trasportato in eliambulanza in un ospedale della Capitale

Nel tardo pomeriggio di oggi, 5 maggio, sulla Via Ariana tra Artena e Colleferro si è verificato un incidente grave tra un'auto e una moto. Un motociclista è rimasto ferito e trasportato in eliambulanza in un ospedale della Capitale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Cronache Cittadine ARTENA COLLEFERRO – Un gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 5 Maggio, sulla Via Ariana L'articolo Artena Colleferro. Gravissimo incidente sulla Via Ariana. Auto contro moto. Il centauro trasportato in eliambulanza in un ospedale della Capitale Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Artena | Colleferro. Gravissimo incidente sulla Via Ariana. Auto contro moto. Il centauro trasportato in eliambulanza in un ospedale della Capitale Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza Brutto incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro trasportato in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, all'incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino.