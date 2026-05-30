Fabio Di Giannantonio ha stabilito il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio d’Italia al Mugello. Con una moto Ducati VR46, il pilota ha preceduto gli altri concorrenti, ottenendo il miglior risultato tra le sessioni di oggi. La sua prestazione si è distinta rispetto agli altri partecipanti, che si sono piazzati dietro di lui nella classifica temporanea. La sessione si è conclusa con Di Giannantonio in testa, mantenendo la posizione anche in vista delle qualifiche.

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© Firenzepost.it - Moto, Gp d’Italia al Mugello: Di Giannantonio ancora primo nelle prove libere

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