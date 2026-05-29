Nelle pre-qualifiche del GP d’Italia al Mugello, il pilota italiano Di Giannantonio ha registrato il miglior tempo, precedendo Bagnaia e Bastianini. La sessione si è conclusa con un dominio degli italiani, che occupano le prime posizioni della classifica. La giornata si è aperta con queste performance, che si aggiungono alle attese per le qualifiche ufficiali di domani. La gara è prevista per il fine settimana.

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) – Il venerdì del GP d’Italia della MotoGP 2026 si chiude un poker tutto italiano per la gioi del pubblico del Mugello. Fabio Di Giannantonio è stato il più veloce nelle pre-qualifiche con il tempo di 1:44.808 e ha guidato un clamoroso dominio di piloti italiani nelle prime quattro posizioni. Alle sue spalle hanno chiuso infatti Pecco Bagnaia, staccato di appena 91 millesimi, Enea Bastianini a 103 millesimi e Franco Morbidelli a 151 millesimi. La Ducati conferma la propria superiorità sul tracciato toscano, piazzando cinque moto nelle prime sei posizioni. Quinta posizione per Fermin Aldeguer, davanti a Marc Márquez, apparso competitivo al rientro e autore di un giro sul limite. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp d’Italia al Mugello: Di Giannantonio leader nelle pre-qualifiche, davanti a Bagnaia e Bastianini

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LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio primeggia nelle pre-qualifiche, bene Bagnaia. Bezzecchi davanti a Martin, Marquez in Q2Durante le pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo con 1:44.

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