Marco Bezzecchi ha stabilito il nuovo record della pista nel GP d’Italia al Mugello, conquistando la pole position con il tempo di 1:43. Il pilota ha ottenuto anche la migliore prestazione nelle qualifiche, davanti a Bagnaia, che partirà in seconda fila. Marc Marquez si è classificato quarto. La tripletta di Aprilia nelle qualifiche ha segnato un risultato importante prima della gara.

SCARPERIA (FIRENZE) – Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo (e il nuovo record della pista in 1:43.921) davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° Di Giannantonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio, 30 maggio 2026, alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domenica alle 14 la gara lunga. Aprilia protagonista assoluta, dunque, con tutta la prima fila, oltre alla pole dell’italiano con il record della pista in 1’43"921 ci sono la Trackhouse di Raul Fernandez (+0"224) e l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0"363). A seguire le Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio, che aprirà la seconda fila, con Aldeguer e Bagnaia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp d’Italia al Mugello: Bezzecchi in pole col nuovo record della pista. Marc Marquez quarto. Bagnaia in seconda fila

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MotoGP al Mugello (GP Italia): Bezzecchi (Aprilia) in pole, il giro decisivo delle qualifiche

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