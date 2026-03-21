LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio in pole provvisoria cadono Marquez e Bagnaia Bezzecchi in seconda fila

Durante le qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP, il pilota italiano si è piazzato in pole provvisoria, mentre Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono caduti. Bezzecchi si è qualificato in seconda fila. Marquez non è riuscito a migliorare il tempo a causa delle bandiere gialle e alle 15.30 i risultati sono stati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Marc Marquez in tutto questo non è riuscito a migliorare anche per le bandiere gialle, 15.29 Quartararo si porta in quarta posizione a 0?151, mentre Bagnaia chiude mestamente undicesimo a 0?712. 15.29 Si rilancia Quartararo che potrebbe far saltare il banco, si rilancia anche Pecco. 15.29 Caduta anche per Di Giannantonio e ora con le bandiere gialle potrebbe essere difficile migliorare. 15.28 Caduto Martin nel t-3! Di Giannantonio, invece, migliora in 1’17?410, avendo un margine di 70 millsimi su Bezzecchi e 81 su Marc Marquez. Si rilanciano Acosta e Bagnaia. 15.27 Di Giannantonio rimane in vetta con 60 millesimi di margine su Bezzecchi e 81 su Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi è in pole con caduta davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta fila. Sprint Race dalle 09.00 Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2, ora la sfida per la pole Una raccolta di contenuti su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. LIVE MotoGP Brasile, qualifiche e pole in diretta: in corso le Q2, cadute per Bagnaia e Marc MarquezIn diretta dal circuito di Goiana il MotoGp Brasile con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 19:00 ... fanpage.it MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere pole, gara e Sprint RaceSecondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzec ... sport.sky.it TOPRAK RAZGATLIOGLU: "VENERDÌ INCREDIBILE. STO CERCANDO DI CAMBIARE STILE DI GUIDA PER ADATTARMI ALLA MOTOGP" "Goiania una pista nuova per tutti e il fatto che fosse umida ha reso il tutto ancora più complicato. In Superbike mi piac facebook #MotoGP #BrazilianGP Incontrando condizioni della pista di Goiania quantomeno rivedibili, nei 30 minuti antecedenti la pioggia Johann Zarco riesce nell'intento di appropriarsi del miglior tempo delle Practice a precedere Marc Marquez. Coppia insieme ad un x.com