In un cortile di Bologna si è aperta la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’, con 20 opere di altrettanti artisti, tra cui alcuni provenienti dal Messico. Le installazioni e i dipinti colorano i lavori in corso per il tram, mentre alcuni umarells osservano la scena sotto il sole caldo. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data da definirsi.

Bologna, 30 maggio 2026 - Inaugura la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’: un’esposizione con 20 opere di 20 artisti da Bologna, dall’Emilia-Romagna e anche dal Messico. Lungo le reti e le recinzioni che proteggono i binari, tra via Gorki e via Sant’Anna, installazioni, dipinti, frasi e materiali si fondono in un gioco unico che vuole dare luce ai lavori della linea verde del tram e catturare gli umarells più curiosi. La mostra ‘Cantieri d’arte’. Inaugurata questa mattina, l’esposizione rimarrà visibile su bolognesi in Corticella per un mese, fino al 20 giugno, cioè poco prima della scadenza dei fondi Pnrr per i lavori del tram. “Questa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra ‘Cantieri d’arte’: installazioni e dipinti colorano i lavori per il tram. Umarells in prima fila nonostante il caldo

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operaclassica: timelapse, sala Bibiena, lavori al teatro comunale di Bologna

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