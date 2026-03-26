Durante le festività pasquali, i lavori per la realizzazione della tramvia continueranno senza interruzioni. Palazzo D'Accursio ha comunicato che alcuni cambiamenti nell’assetto dei cantieri sono previsti nel periodo, senza specificare dettagli sulle modalità di intervento o le aree interessate. La programmazione dei lavori prosegue secondo le indicazioni già stabilite, mantenendo l’attività anche durante le festività.

Il programma dei lavori per la realizzazione della tramvia prosegue, anche durante le feste pasquali, con alcuni cambiamenti d’assetto, rende noto Palazzo D'Accursio. Con la riapertura di via San Felice, si lavorerà ancora nei pressi della Porta, in corrispondenza dei viali, per completare il collaudo e di ricollegamento delle nuove tubazioni del gas con quelle esistenti, un intervento, scrive il Comune che “ha permesso il completo rinnovo delle tubazioni in corrispondenza dell’incrocio con via Saffi e Porta San Felice”. L’operazione si svolgerà durante il periodo di Pasqua, approfittando della chiusura delle scuole e del traffico ridotto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Cantieri tram: il piano dei lavori per le festività pasquali

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