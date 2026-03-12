A Venezia, dal 9 maggio, apre al pubblico la mostra collettiva Turandot: To the Daughters of the East, all’interno di Palazzo Cavalli - Franchetti, durante la 61esima Biennale. L’esposizione presenta opere di undici artiste provenienti dall’Asia centrale e da altre regioni orientali, includendo dipinti, video, lavori tessili e sonori. L’evento mette in evidenza diverse espressioni artistiche contemporanee provenienti da queste aree geografiche.

Aprirà a Palazzo Cavalli - Franchetti a Venezia il prossimo 9 maggio nel corso della 61esima Biennale di Venezia, la mostra collettiva Turandot: To the Daughters of the East che vedrà esposte le opere di undici importanti artiste provenienti dall’Asia centrale e dalle più ampie regioni orientali. L’evento espositivo presentato da Parasol unit foundation for contemporary art con il patrocinio della Fondazione Giacomo Puccini prende ispirazione dalla figura di Turandot, protagonista dell’ultima opera di Giacomo Puccini a 100 anni dalla prima rappresentazione ed è curato da Ziba Ardalan. Il sindaco Mario Pardini – presidente della Fondazione Giacomo Puccini e il direttore della fondazione Luigi Viani prenderanno parte all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turandot “vola“ in mostra a Venezia. Dipinti, video, lavori tessili e sonori

