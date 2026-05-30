Moschea in via Esterle il progetto cambia ancora | Niente silos sotterraneo per evitare il no delle Fs
Il progetto della moschea in via Esterle è stato modificato ancora una volta. È stato eliminato il parcheggio sotterraneo di due piani, precedentemente previsto, per evitare il rifiuto da parte delle Ferrovie dello Stato. La modifica riguarda l’area destinata ai parcheggi per il luogo di culto. La decisione è stata presa per rispettare le richieste delle Ferrovie e adattare il progetto alle normative vigenti. Non sono state indicate altre modifiche o dettagli tecnici.
Niente parcheggio sotteranneo di due piani per garantire i parcheggi per il luogo di culto. Cambia ancora il progetto della nuova moschea in via Esterle. Il motivo? Provare a scongiurare lo stop imposto alla fine del 2025 da Ferrovie dello Stato alla realizzazione del luogo di culto per i musulmani negli ex bagni pubblici del Comune perché la rampa di accesso si sarebbe sovrapposta a una barriera antirumore vicino ai binari che Fs vorrebbe realizzare nei prossimi anni. A fare il punto della situazione è Mahmoud Asfa, architetto nonché imam e presidente del Consiglio direttivo della Casa della Cultura Musulmana di via Padova, che nel giugno 2022 ha vinto il bando comunale per la concessione degli ex bagni pubblici: «Siamo pronti a presentare il Permesso di costruire all’ufficio tecnico del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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