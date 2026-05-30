Moschea in via Esterle il progetto cambia ancora | Niente silos sotterraneo per evitare il no delle Fs

Notizia in breve

Il progetto della moschea in via Esterle è stato modificato ancora una volta. È stato eliminato il parcheggio sotterraneo di due piani, precedentemente previsto, per evitare il rifiuto da parte delle Ferrovie dello Stato. La modifica riguarda l’area destinata ai parcheggi per il luogo di culto. La decisione è stata presa per rispettare le richieste delle Ferrovie e adattare il progetto alle normative vigenti. Non sono state indicate altre modifiche o dettagli tecnici.