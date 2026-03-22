Niente gita in moschea dopo le polemiche della Lega la preside | Era un progetto culturale non indottrinamento

Una gita scolastica in moschea è stata annullata a causa delle tensioni politiche sollevate dalla destra. La preside ha spiegato che si trattava di un progetto educativo volto all'integrazione e non di un atto di indottrinamento. La decisione è stata presa per evitare ulteriori polemiche e mantenere la neutralità del percorso formativo.

Gita scolastica in moschea annullata dopo le tensioni politiche sollevate dalla destra. "Era un progetto educativo di integrazione", ha commentato la preside a Fanpage.it, non di "islamizzazione" come sostenuto dalla Lega. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La scuola del Milanese "in gita in moschea": polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. La scuola del Milanese "in gita in moschea" in Brianza: polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Aggiornamenti e notizie su Niente gita Temi più discussi: La scuola del Milanese in gita in moschea: polemiche; Niente gita in moschea dopo le polemiche della Lega, la preside: Era un progetto culturale, non indottrinamento; Niente gita della scuola alla moschea. L’imam ha annullato la visita; Mezzago, salta la gita della scuola del milanese al centro islamico. Scuola in gita alla moschea, sindaco e Lega all’attaccoLa scuola media di Trezzo sull’Adda organizza una gita alla moschea di Mezzago e il sindaco Massimiliano Rivabeni e la Lega vanno su tutte le furie. Scuola in gita alla moschea, sindaco e Lega all’a ... primamonza.it Una gita scolastica alla moschea di Mezzago, insorge la Lega in Lombardia. Crocifissi no, Ramadan sì?L'Istituto Comprensivo Ai nostri caduti di Trezzo sull'Adda ha organizzato una visita d'istruzione alla moschea di Mezzago ... blitzquotidiano.it Venerdì sera di fine inverno, niente di meglio di una gita al Libero Liberati per l’esordio della Ternana di Fazio contro la Sambenedettese x.com Niente moto o ricordi del passato. Oggi la mia principessa parte per una settimana in gita. Ecco, non pensavo mi mancasse già così tanto facebook