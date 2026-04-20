Parcheggio sotterraneo nell' ex Rossani c' è il sì al progetto esecutivo della fase 2

Nella ex Caserma Rossani di Bari, è stato approvato il progetto esecutivo per la fase due del parcheggio sotterraneo. Questa decisione amministrativa permette di procedere con i lavori necessari per completare il nuovo parcheggio interrato, che si trova all’interno della piazza d’Arti. Attualmente, nel sito, sono in corso i lavori per l’accademia di Belle Arti.

Un altro passaggio amministrativo consente di fare un passo in avanti per il nuovo parcheggio interrato nella nuova ‘piazza d’Arti' all'interno dell'ex Caserma Rossani di Bari, dove è in corso il cantiere per la realizzazione dell'accademia di Belle Arti.Gli uffici della Ripartizione Stazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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