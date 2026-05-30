Moscerini a Napoli | il caldo umido fa esplodere le infestazioni Segnalazioni a Vomero-Arenella Pianura Chiaiano

Le segnalazioni di moscerini a Napoli si moltiplicano nelle zone di Vomero-Arenella, Pianura e Chiaiano. Le temperature, che si aggirano tra i 27 e i 29 gradi, insieme a un’umidità superiore al 40%, favoriscono la proliferazione di questi insetti. Le infestazioni sono diventate più evidenti in queste aree, dove le persone segnalano un aumento di moscerini nelle strade e nelle aree pubbliche.

Temperature attorno ai 27-29 gradi e un'umidità che supera il 40%: le condizioni ideali per la proliferazione dei moscerini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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