SuperEnalotto ricca vincita a Napoli | il 5 centrato tra Vomero e Arenella

Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 4 aprile, una giocata ha portato a una vincita significativa a Napoli. Tra i quartieri di Vomero e Arenella, è stato centrato un “5” del valore di 34.000 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita locale, mentre i dettagli sulla provenienza esatta della giocata non sono stati ancora comunicati.

Il SuperEnalotto premia la città di Napoli. Nel concorso di sabato 4 aprile, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 34.257,71 euro. La vincita, come riporta Agipronews, è stata registrata nella zona collinare, presso l’edicola di piazza Medaglie d’Oro, angolo Via Niutta. Intanto il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 7 aprile, è salito a 145,9 milioni di euro. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: SuperEnalotto, ad Avellino centrato un "5": vincita di oltre 40mila euro Maxi vincita sul lago di Como al SuperEnalotto: centrato un 5 da 60mila euroUna vincita da oltre 60mila euro fa festeggiare il ramo lecchese del lago di Como. Temi più discussi: Con un 1,50 euro ne vince 180mila: colpo grosso al Lotto nel napoletano; Si festeggia per il Lotto in Campania: ruota di Napoli fortunata; Estrazioni del Lotto di sabato 4 aprile 2026: la ruota di Napoli; Con un 1,50 euro ne vince 180mila | colpo grosso al Lotto nel napoletano. SuperEnalotto, niente 6 ma vincite per oltre 190mila euro: a Eboli colpo da 133 mila euroLa vincita più alta arriva proprio dalla Campania grazie al sistema Ancora, proposto dal Bar Top Car – presso SS Esso di Eboli. Il sistema ha generato una vincita complessiva di 133.522,72 euro, fru ... affaritaliani.it Sisal, realizzata a Gonars una vincita Superenalotto con 1 punto 5 da €205.068,50Si nasconde ancora il 6 nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 15 di sabato 24 gennaio, con il Jackpot che arriva a 111,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 27 ... affaritaliani.it SuperEnalotto: che colpo in Toscana! Entra in tabaccheria e scopre la sorpresa - facebook.com facebook SuperEnalotto, la fortuna è in piazza Garibaldi 4: stessa vincita nello stesso indirizzo (ma in due paesi diversi) x.com