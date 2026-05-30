Un drone ucraino ha colpito l’edificio della turbina dell’unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La notizia è stata confermata dall’amministrazione del sito e dall’amministratore delegato di Rosatom. Non sono stati forniti dettagli sul danno subito o su eventuali conseguenze immediate. La centrale si trova sotto monitoraggio costante, ma non ci sono state segnalazioni di incidenti nucleari.

Un drone ucraino avrebbe colpito nelle ultime ore l’edificio della turbina dell’unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia, secondo quanto riferito dall’amministrazione del sito e dall’ad di Rosatom, Alexey Likhachev. L’episodio, riportato da fonti russe citate dall’agenzia Ria Novosti, viene descritto come un attacco diretto a una delle infrastrutture più sensibili dell’impianto. L’impatto avrebbe provocato una successiva detonazione, con danni concentrati sulla struttura esterna dell’edificio delle turbine. Le autorità russe parlano di un evento senza precedenti per la tipologia dell’obiettivo colpito. Danno all’unità 6 della centrale. Secondo la ricostruzione fornita da Rosatom, il drone da combattimento ucraino avrebbe raggiunto l’area industriale dell’unità 6, colpendo l’edificio che ospita le turbine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mosca, drone ucraino colpisce la centrale di Zaporizhzhia

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