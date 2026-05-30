Mosca ha dichiarato che un drone ucraino ha colpito una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia, definendo l’episodio il primo raid mirato. Si tratta di un attacco condotto con un drone, nel contesto di una escalation di tensioni tra le due parti. La centrale nucleare, di proprietà di un’azienda statale, si trova in una zona contesa tra le forze coinvolte nel conflitto. La notizia è stata comunicata dalle autorità russe, che hanno descritto l’evento come un attacco diretto.

E’ una guerra di droni e una guerra di nervi nei cieli europei. L’ultimo episodio riguarda il drone, questa volta ucraino, che ha colpito l’edificio una turbina della centrale nucleare nella centrale nucleare contesa di Zaporizhzhia. L’impatto ha provocato una detonazione, riferisce l’ad di Rosatom, l’agenzia russa per l’energia nucleare, Aleksei Likhachev, denunciando che le forze di Kiev hanno effettuato «il primo attacco deliberato» con droni sull'impianto. L’impatto, che per fortuna non ha lasciato feriti o danni critici, né intaccato il funzionamento della centrale o alterato i livelli di radiazioni, è avvenuto mentre al di fuori imperversava lo scontro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mosca denuncia: "Un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhzhia, è il primo raid mirato"

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Mosca sotto attacco: i droni ucraini cambiano la guerra

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