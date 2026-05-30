Il sociologo e filosofo francese Edgar Morin è morto a 104 anni. La sua scomparsa è stata annunciata ieri. Morin era considerato una figura di rilievo nel panorama intellettuale e ha contribuito con numerosi studi e pubblicazioni nel campo della filosofia e della sociologia. La sua lunga carriera si è estesa per oltre un secolo, lasciando un’impronta significativa nel pensiero contemporaneo.

Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto ieri all'età di 104 anni. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata su dati scientifici. "Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero", ha dichiarato la moglie Sabah Abouessalam Morin all'Afp. "Oggi il vuoto che lascia è immenso. Ma il suo coraggio, la sua fedeltà alle persone e alle idee, il suo rigore morale e la sua speranza continuano a guidarci", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto il filosofo Egard Morin, aveva 104 anni

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