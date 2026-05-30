Edgar Morin, tra i filosofi e sociologi contemporanei più influenti, è morto a Parigi venerdì 29 maggio, all’età di 104 anni. La notizia del decesso è stata confermata dalla vedova del pensatore. Morin ha fin da subito condannato il nazismo ed è stato comunista durante la guerra. Quindi dissidente dello stalinismo. Ha basato i suoi studi su un approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un’ampia gamma di temi, fra cui l’epistemologia. Morto Edgar Morin, il filosofo francese del "pensiero complesso" Lo strappo con il comunismo L'approccio transdisciplinare per comprendere i fenomeni del presente Morto Edgar Morin, il filosofo francese del “pensiero complesso” “Non sono di quelli che hanno una carriera, ma di quelli che hanno una vita”, scriveva in Mes démons (Stock, 1994). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a 104 anni il filosofo Edgar Morin, lo studioso del "pensiero complesso" tra i più influenti di sempre

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