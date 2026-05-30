Il sociologo e filosofo francese Edgar Morin è deceduto a 104 anni. Figura di rilievo nel panorama intellettuale, Morin è noto per aver sviluppato il concetto di «pensiero complesso». La sua morte è stata annunciata ieri.

Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto ieri all'età di 104 anni. Lo ha appreso oggi l'Afp dalla moglie. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata su dati scientifici. «Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero», ha dichiarato la moglie Sabah Abouessalam Morin in una nota all'Afp. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Edgar Morin, morto il gigante del «pensiero complesso»: il sociologo e filosofo francese aveva 104 anni

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