morto il filosofo edgard morin aveva 104 anni

Il filosofo e sociologo francese Edgar Morin è deceduto ieri, all’età di 104 anni. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia. Morin, noto per il suo contributo alla filosofia e alle scienze sociali, ha vissuto un lungo percorso di studi e pubblicazioni. La notizia ha suscitato cordoglio tra studiosi e appassionati di cultura.

Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto ieri all'età di 104 anni. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata su dati scientifici. "Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero", ha dichiarato la moglie Sabah Abouessalam Morin all'Afp. "Oggi il vuoto che lascia è immenso. Ma il suo coraggio, la sua fedeltà alle persone e alle idee, il suo rigore morale e la sua speranza continuano a guidarci", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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