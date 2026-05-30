Morto il filosofo Edgard Morin aveva 104 anni
Il filosofo e sociologo francese Edgar Morin è deceduto ieri, all’età di 104 anni. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia. Morin, noto per il suo contributo alla filosofia e alle scienze sociali, ha vissuto un lungo percorso di studi e pubblicazioni. La notizia ha suscitato cordoglio tra studiosi e appassionati di cultura.
Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto ieri all'età di 104 anni. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata su dati scientifici. "Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero", ha dichiarato la moglie Sabah Abouessalam Morin all'Afp. "Oggi il vuoto che lascia è immenso. Ma il suo coraggio, la sua fedeltà alle persone e alle idee, il suo rigore morale e la sua speranza continuano a guidarci", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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È morto Edgar Morin, sociologo, filosofo, antropologo ed epistemologo, figura centrale della sinistra intellettuale francese contemporanea. Teorico del pensiero complesso, ultimo erede dell'Illuminismo, aveva 104 anni Foto Ansa x.com
È morto a 104 anni Edgar Morin, filosofo, sociologo, antropologo e figura centrale della sinistra intellettuale francese contemporanea. Autore di oltre cento libri tradotti in una trentina di lingue, Morin è stato uno dei pensatori più noti al grande pubblico, anche p facebook
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