La notizia è stata comunicata dalla moglie: un noto filosofo e sociologo francese è deceduto all'età di 104 anni. È conosciuto per aver scritto opere che uniscono discipline umanistiche e scientifiche.

A diramare la notizia è stata la moglie. L’intellettuale francese è divenuto noto grazie alle sue opere che abbattono i confini tra le discipline umanistiche e scientifiche Si è spento all’età di 104 anni il sociologo e filosofo francese Edgar Morin. A diramare la notizia è stata la moglie tramite una nota all’agenzia francese AFP. L’intellettuale è divenuto noto grazie alle sue inclinazioni politiche di sinistra e alle sue opere che si contrapponevano alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull’umanità basata su dati scientifici. Nella nota all’agenzia francese la moglie lo ha ricordato scrivendo: “Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morto Edgar Morin: il filosofo e sociologo aveva 104 anni

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Faleceu Edgar Morin, renomado filósofo e sociólogo francês

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