È morto Edgar Morin a 104 anni | filosofo antropologo e gigante della cultura contemporanea

Notizia in breve

È deceduto a 104 anni Edgar Morin, filosofo, sociologo e antropologo. La sua carriera si è sviluppata nel corso di molti decenni, durante i quali ha pubblicato numerosi lavori e approfondimenti nei campi delle scienze sociali e umane. La sua attività ha influenzato studi e ricerche in ambito accademico e culturale. Morin è stato riconosciuto come una figura di rilievo nel panorama intellettuale contemporaneo.