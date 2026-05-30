È morto Edgar Morin a 104 anni | filosofo antropologo e gigante della cultura contemporanea
È deceduto a 104 anni Edgar Morin, filosofo, sociologo e antropologo. La sua carriera si è sviluppata nel corso di molti decenni, durante i quali ha pubblicato numerosi lavori e approfondimenti nei campi delle scienze sociali e umane. La sua attività ha influenzato studi e ricerche in ambito accademico e culturale. Morin è stato riconosciuto come una figura di rilievo nel panorama intellettuale contemporaneo.
È morto Edgar Morin. Il filosofo, sociologo e antropologo aveva 104 anni. Una vita intensa e una carriera brillante che gli hanno permesso di imporsi come uno dei giganti della cultura contemporanea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Edgar Morin è morto. Addio al grande pensatore francese, ultimo erede dellIlluminismo
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È morto a 104 anni Edgar Morin, filosofo, sociologo, antropologo e figura centrale della sinistra intellettuale francese contemporanea. Autore di oltre cento libri tradotti in una trentina di lingue, Morin è stato uno dei pensatori più noti al grande pubblico, anche p facebook
Morto Edgar Morin, sociologo e filosofo francese. Aveva 104 anniE' stato autore di un'opera variegata, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale presentandosi come una riflessione sull'umanità ? ... corriere.it
È morto Edgar Morin. Intellettuale francese, teorico del pensiero complesso, aveva 104 anniLe Monde in queste ore lo definisce un combattente della resistenza contro il nazismo, comunista in tempo di guerra, dissidente dello stalinismo, ... huffingtonpost.it