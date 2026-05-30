(Adnkronos) – Il filosofo, antropologo e sociologo francese Edgar Morin, iniziatore del "pensiero complesso", famoso per l'approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argomenti, tra cui l'epistemologia, è morto alla vigilia dei suoi 105 anni a Parigi. L'illustre intellettuale, uno degli ultimi giganti della cultura contemporanea, è stato presidente dell'Associazione per il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: Edgar Morin è morto. Addio al grande pensatore francese, ultimo erede dell’Illuminismo; E' morto Edgar Morin, gigante del pensiero complesso; Morto in Francia il grande filosofo Edgar Morin; È morto Edgar Morin, sociologo del nostro tempo e promotore di idee. Aveva 104 anni.

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