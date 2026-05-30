Morte Edgar Morin | addio al filosofo della complessità Il pensatore francese si spegne a 104 anni

L’agenzia di stampa rts ha diffuso la notizia del decesso raccogliendo le parole della sua famiglia. La moglie Sabah Abouessalam Morin ha raccontato ai giornalisti che il sociologo ha mantenuto viva la sua attenzione per i cambiamenti sociali fino agli ultimi istanti. Attraverso una breve nota, la consorte ha dichiarato: “Oggi il vuoto che lascia è immenso“. Il suo intervento è poi proseguito spiegando come la profonda fedeltà alle idee del marito continuerà a fare da guida per le giovani generazioni. Il mondo culturale perde uno dei suoi riferimenti più luminosi. Il vero nome del filosofo era Edgar Nahoum. Nato l’8 luglio 1921 nella capitale francese, proveniva da una famiglia ebrea originaria di Salonicco. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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