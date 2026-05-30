Bimba morta a Bordighera svolta nell’inchiesta | arrestato il compagno della madre

Notizia in breve

Nell'indagine sulla morte di una bambina di due anni a Bordighera, avvenuta il 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della madre. La bambina è stata trovata senza vita nella loro abitazione. Le autorità hanno proceduto all’arresto nell’ambito delle verifiche sulla causa del decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni dell’arresto. La procura ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità.