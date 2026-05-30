Bimba morta a Bordighera svolta nell’inchiesta | arrestato il compagno della madre
Nell'indagine sulla morte di una bambina di due anni a Bordighera, avvenuta il 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della madre. La bambina è stata trovata senza vita nella loro abitazione. Le autorità hanno proceduto all’arresto nell’ambito delle verifiche sulla causa del decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni dell’arresto. La procura ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità.
(Adnkronos) – Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Bimba di 4 anni morta di botte e stenti: arrestati gli zii - Vita in diretta 02/02/2026
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Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreManuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.
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Bimba di due anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madre facebook
#Bordighera Arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta il 9 febbraio scorso. È accusato di maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola Foto Ansa x.com
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