Jamie Lee Curtis ha ammesso di aver dovuto usare una protesi in una scena di Kureha in One Piece 2. La sua assenza nella serie live-action di Netflix ha suscitato domande tra i fan. Ora, l’attrice ha confermato di aver affrontato questa modifica durante le riprese, senza entrare nei dettagli delle ragioni. La notizia è stata comunicata direttamente da Curtis stessa.

L'assenza di Jamie Lee Curtis nella serie live-action One Piece targata Netflix, ha acceso la curiosità dei fan, finalmente chiarita direttamente dall'attrice. Jamie Lee Curtis chiarisce direttamente l'assenza in One Piece 2 dopo che numerosi fan si sono chiesti come mai non ci fosse: l'attrice svela che non ha interpretato Dr. Kureha per motivi precisi legati alle riprese in Sudafrica. Intanto la serie Netflix continua a macinare record e prepara già la terza stagione. Il "no" di Jamie Lee Curtis e il caso Dr. Kureha Tra le assenze più commentate della seconda stagione di One Piece, adattamento live-action targato Netflix, c'è senza dubbio quella di Jamie Lee Curtis, a lungo considerata perfetta per il ruolo di Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece 2, l'ammissione di Jamie Lee Curtis su Kureha: "Avrei dovuto usare una protesi"

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