Morsi di gatto e cane | come agire subito per evitare infezioni

Notizia in breve

Un morso di gatto o cane può portare a infezioni se non trattato correttamente. La differenza tra un morso superficiale e uno più profondo sta nella profondità e nel sanguinamento. I morsi di gatto sono più rischiosi di quelli di cane perché i gatti hanno bocche ricche di batteri e artigli. È importante pulire immediatamente la ferita e consultare un medico se ci sono segni di infezione o sanguinamento intenso.