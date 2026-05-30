Morsi di gatto e cane | come agire subito per evitare infezioni

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un morso di gatto o cane può portare a infezioni se non trattato correttamente. La differenza tra un morso superficiale e uno più profondo sta nella profondità e nel sanguinamento. I morsi di gatto sono più rischiosi di quelli di cane perché i gatti hanno bocche ricche di batteri e artigli. È importante pulire immediatamente la ferita e consultare un medico se ci sono segni di infezione o sanguinamento intenso.

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? Domande chiave Come distinguere un morso superficiale da uno che richiede il pronto soccorso?. Perché i morsi dei gatti causano infezioni molto più frequenti dei cani?. Quando è necessario richiedere un richiamo del vaccino antitetanico dopo l'aggressione?. Chi deve iniziare subito una profilassi antibiotica dopo essere stato morso?.? In Breve Morsi felini causano infezioni nell'80% dei casi per via della Pasteurella multocida.. Morsi canini presentano un rischio di infezione limitato a circa il 20%.. Richiamo vaccinale tetanico necessario se l'ultima dose risale a oltre 10 anni fa.. Monitoraggio animale domestico per 10 giorni per escludere rischi di rabbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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