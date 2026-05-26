norovirus come evitare le infezioni che causano la gastroenterite

I norovirus sono una causa frequente di gastroenterite e si trasmettono facilmente tra persone, specialmente in ambienti chiusi o in gruppi. La diffusione avviene attraverso il contatto diretto, il consumo di cibi contaminati o l’ingestione di superfici infette. È importante rispettare norme di igiene, come lavarsi le mani frequentemente e pulire accuratamente le superfici, per ridurre il rischio di infezione.

I norovirus, molto comuni nelle gastroenteriti, si trasmettono facilmente da persona a persona, soprattutto in ambienti chiusi o in contesti di gruppo. Ecco cosa devi sapere per capire meglio come funzionano, come si trasmettono e come proteggerti. Che cos'è un norovirus (NoV)? I norovirus (NoV) sono una classe di agenti infettivi responsabili di gastroenteriti. Il loro nome (norovirus) è recente: in passato erano noti come virus di Norwalk, virus simili al virus di Norwalk o calicivirus. I norovirus sono altamente variabili in termini di antigeni e genetica e attualmente, sono suddivisi in cinque genogruppi (G), comprendenti 9, 19, 2 e 2 per i genotipi da GI a GV, e un sottogruppo (a volte chiamato genotipo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Hantavirus, come avviene il contagio

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