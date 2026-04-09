Negli ultimi anni, il numero di famiglie che possiedono un cane o un gatto è aumentato, portando a un incremento delle spese legate alla loro cura. Le spese annuali per mantenere un animale domestico in Italia variano a seconda delle esigenze e delle dimensioni dell’animale, includendo cibo, visite veterinarie e accessori. Questi costi rappresentano una parte significativa del budget dedicato alla cura degli animali domestici.

Negli ultimi decenni il rapporto tra le persone e gli animali domestici è profondamente cambiato, in meglio. Il cane e il gatto non sono più considerati semplici animali da compagnia, ma veri e propri membri della famiglia. Non sono più mezzi da lavoro, da guardia o naturali deterrenti per topi e insetti vari: vengono considerati alla stessa stregua dei figli e ci si prende cura di loro di conseguenza. Questo legame affettivo ha portato a una crescente attenzione verso il loro benessere e, quindi, a un aumento significativo delle spese sostenute dalle famiglie italiane. È in questo contesto che si inserisce la cosiddetta pet economy, un settore in forte espansione che riflette nuovi stili di vita e priorità di consumo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Prendersi cura di cane e gatto: quanto costa mantenerli in Italia

Quanto vuoi bene a cane e gatto? Lo rivela la pet economy: in aumento in ItaliaGli animali domestici sono considerati parte integrante della famiglia, lo dimostra l'attenzione con cui i proprietari se ne prendono cura.

Prendersi cura di cani e gatti: quanto pesa la spesa veterinaria sul bilancioGli animali da compagnia sono ormai una presenza consolidata nelle case italiane: si stima che quasi 4 famiglie su 10 ne abbiano almeno uno, con cani...

Temi più discussi: 140 chilometri per amore: il viaggio che racconta cosa significa davvero prendersi cura di un cane; Cane e gatto in salute; Cosa succede se un adolescente vive con un cane: la scoperta scientifica sul legame invisibile tra microbi e umore; Pet care moderno: come sta cambiando il modo di prendersi cura degli animali domestici.

Primavera alle porte: come prendersi cura di cani e gatti in questo periodoPrimavera alle porte: come prendersi cura di cani e gatti in questo periodo. Tutti i consigli utili per il loro benessere. Con l’arrivo della primavera, viene naturale passare più tempo all’aperto, ma ... amoreaquattrozampe.it

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Con l’arrivo della primavera torna il tempo di prendersi cura di #piante e #fiori. Un’attività che fa bene sotto tanti punti di vista. Puntata di @siamonoitv2000, tra poco su #TV2000 alle 15.15. Intervengono: Pietro Bruni, naturalista Giuseppina Brancato, Vivaio x.com

Con l’arrivo della primavera torna il tempo di prendersi cura di #piante e #fiori. Un’attività che fa bene sotto tanti punti di vista. Puntata di Siamo Noi, tra poco su #TV2000 alle 15.15. Intervengono: Pietro Bruni, naturalista Yougardener Giuseppina Brancato, - facebook.com facebook