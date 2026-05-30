Il Monza ha centrato la promozione in Serie A dopo aver battuto la squadra avversaria nella partita decisiva. La vittoria ha portato i tifosi a festeggiare in strada e sui social, mentre i giocatori hanno esultato sul campo. L'esito ha garantito al club il ritorno nel massimo campionato italiano, dopo una lunga attesa. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, confermando la qualificazione e portando la squadra in massima serie.

di Alessandro Stella MONZA La prima volta non si scorda mai, ma anche la seconda fa il suo grande effetto, visto il film thriller andato in scena nella partita conclusiva. Dopo appena un anno di purgatorio il Monza torna in Serie A. Da Silvio Berlusconi a Lauren Crampsie, dal colosso italiano Fininvest all’ambizioso fondo americano Beckett Layne Ventures, da Adriano Galliani a Mauro Baldissoni, da Giovanni Stroppa a Paolo Bianco. Rispetto a quattro anni fa, a quello stesso 29 maggio in cui si materializzò la prima promozione, sono cambiati proprietario, amministratore delegato, allenatore e anche gran parte dei giocatori. Ma ciò che è rimasta invariata è la voglia della nuova società biancorossa, insediatasi lo scorso luglio, di riportare il club nella massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, missione compiuta. Dall’inferno al paradiso. Doppio brivido e festa. Ritorno in A immediato

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