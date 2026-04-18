Cuba ritorno dall’inferno La missione di Ilaria Salis alla Camera del Lavoro

La deputata italiana ha trascorso alcuni giorni a Cuba, visitando diverse strutture e incontrando rappresentanti locali. La sua visita si è concentrata sulle condizioni di vita della popolazione, fortemente colpita da un embargo economico e da una crisi energetica crescente. Durante il soggiorno, sono state effettuate diverse visite istituzionali e incontri con attivisti e lavoratori. La delegazione ha documentato la situazione sociale e le sfide quotidiane affrontate dai cittadini.

"Un ritorno dall’inferno di Cuba ", dove il popolo — schiacciato da un lungo embargo e da una crisi energetica sempre più pesante — continua a resistere. È il racconto portato a Monza dall’europarlamentare Ilaria Salis, ospite della Fiom-Brianza alla Camera del Lavoro. L’incontro si è aperto con un’immagine ricorrente nelle parole della relatrice: "Qui, mi sento a casa", ha detto Salis, riferendosi al clima di ascolto e partecipazione trovato in sala. Nel suo intervento ha ripercorso la missione internazionale di solidarietà a cui ha partecipato a fine marzo descrivendo una realtà segnata "da stanchezza diffusa, blackout elettrici e difficoltà quotidiane nell’approvvigionamento di beni essenziali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cuba, ritorno dall’inferno. La missione di Ilaria Salis alla Camera del Lavoro Notizie correlate Ilaria Salis esulta per l’okkupazione Pd-Avs-M5S alla Camera. Ma subito la gelano: «Torna a Budapest»Sui propri social, Salis ha spiegato che «non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di SALUTE PUBBLICA (in maiuscolo nel post, ndr). Leggi anche: Ilaria Salis salperà con la flotilla: destinazione Cuba Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cuba, ritorno dall’inferno. La missione di Ilaria Salis alla Camera del Lavoro; Trump non potrà spegnerci la luce del sole: Monza e Ilaria Salis al fianco del popolo cubano. Cuba, ritorno dall’inferno. La missione di Ilaria Salis alla Camera del LavoroCon l’esponente politica monzese il segretario provinciale Fiom Mauro Castelli. Sull’isola stanchezza, blackout elettrici e difficoltà ad avere beni essenziali. ilgiorno.it Trump non potrà spegnerci la luce del sole: Monza e Ilaria Salis al fianco del popolo cubanoUn incontro molto partecipato quello che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Monza e al quale ha partecipato anche il console di Cuba ... monzatoday.it Perché il tribunale ungherese ha chiuso il processo contro Ilaria Salis. La decisione non riguarda il merito delle accuse, ma dipende dall’immunità di cui gode l’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra come parlamentare europea. - facebook.com facebook L’Ungheria ha chiuso il procedimento contro Ilaria Salis x.com