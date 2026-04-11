La missione Artemis II si è conclusa con il rientro sulla Terra, avvenuto senza problemi. Dopo aver attraversato l’ingresso nell’atmosfera, la capsula ha toccato il Pacifico, completando tutte le fasi finali. La riuscita operazione ha confermato il buon esito della missione, che ha visto il ritorno del veicolo spaziale e dei suoi occupanti. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni di splashdown.

“ Missione compiuta “, e stavolta non è una frase da film: si è conclusa con successo la fase più delicata della missione Artemis II. La capsula Orion è rientrata nell’atmosfera terrestre e ha ammarato nel Pacifico alle 2.07 italiane, dopo circa dieci giorni di volo nello spazio profondo. Un viaggio che ha riportato esseri umani nell’orbita lunare dopo oltre mezzo secolo e li ha spinti alla distanza più lontana mai raggiunta dalla Terra. Un passaggio chiave nel ritorno dell’uomo verso la Luna. Il blackout della durata di circa sei minuti. Il rientro è il momento più critico di tutta la missione. Orion ha iniziato la discesa a velocità vicine ai 40mila chilometri orari, mentre gli astronauti hanno avvertito una forza fino a quasi quattro volte il proprio peso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Artemis II, missione compiuta: il rientro sulla Terra è riuscito. Dall’ingresso in atmosfera allo splashdown nel Pacifico. Tutte le fasi finali della missione

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l’ammaraggio nel Pacifico e gli applausi – Il videoI quattro astronauti della missione Artemis II arrivata sulla Luna sono tornati sulla Terra.

Artemis II, compiuta la missione sulla Luna. Ammaraggio nel Pacifico per la navicella OrionLa missione Artemis II si è conclusa con successo quando questa notte, alle 02:07 ora italiana, la navicella Orion ha ammarato nelle placide acque...

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Artemis II, missione compiuta: il rientro sulla Terra è riuscito. Dall’ingresso in atmosfera allo splashdown nel Pacifico. Tutte le fasi finali della missioneDopo 10 giorni nello spazio profondo, l'equipaggio di Artemis II è ammarato nel Pacifico alle 2.07 italiane. Un passo verso la Luna. ilfattoquotidiano.it

Artemis II, missione compiuta. Gli astronauti rientrati sulla Terra, ammaraggio nel PacificoRoma – La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h ... ilsecoloxix.it

Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

Sani e salvi sulla Terra. Si è chiusa la missione Artemis. x.com