Inter parte la festa scudetto | coppa ai nerazzurri poi sfilata con bus scoperto a Milano – Diretta

Oggi l'Inter ha pareggiato 1-1 contro il Verona, conquistando così lo scudetto e potendo celebrare il titolo insieme ai tifosi a San Siro. Dopo la partita, è iniziata la festa ufficiale con la consegna della coppa al team, seguita da una sfilata in autobus scoperto per le strade di Milano. La squadra ha condiviso i momenti di gioia con i sostenitori, che hanno riempito lo stadio e le vie della città per festeggiare il successo.

(Adnkronos) – L'Inter pareggia 1-1 contro il Verona oggi, domenica 17 maggio, e adesso può godersi la festa tricolore a San Siro, con i suoi tifosi. Tra pochi minuti inizierà la premiazione dei campioni d'Italia e verrà consegnata alla squadra di Chivu la coppa scudetto. Poi, i nerazzurri partiranno da San Siro con il bus scoperto per festeggiare tra le strade di Milano con i tifosi. Nell'ultima giornata di campionato, l'Inter affronterà il Bologna in trasferta. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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