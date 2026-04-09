Domenica si terrà la festa per la promozione in Serie C della squadra locale, con una sfilata in pullman scoperto. La manifestazione si svolgerà dopo la partita contro l’Olbia, prevista per le 14. I tifosi sono già pronti per celebrare il risultato, che rappresenta un traguardo importante per il club. La sfilata attraverserà le vie principali della città, coinvolgendo gli appassionati e le autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una data da segnare sul calendario per l’intera Scafati. A margine della gara Scafatese – Olbia, prevista per le ore 14.30 al Giovanni Vitiello, ci sarà la premiazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti alla squadra vincitrice del Girone G. Subito dopo inizierà la grande festa gialloblù: squadra e staff abbracceranno tutta la città sfilando su un bus scoperto. Questo il percorso del bus: partenza dallo Stadio “Giovanni Vitiello”, Via Martiri d’Ungheria (intero tratto), Corso Nazionale (intero tratto), Tappa in Piazza Vittorio Veneto, Tappa in Piazza Garibaldi, Via Dante Alighieri fino a Piazza Madonna di Bagni, Via Fosso di Bagni, Via De Gasperi, Via Passanti e rientro allo Stadio “Giovanni Vitiello”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scafatese promossa in C, tifosi pronti alla festa: domenica sfilata con il bus scoperto, il percorso

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