Dopo 42 anni, la squadra locale ha raggiunto la promozione in Serie C. La Nissa occupa ora una posizione di testa in classifica, grazie alla vittoria esterna della Reggina contro l’Athletic Palermo. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla qualificazione, confermando il suo ottimo rendimento nel campionato in corso.

La Nissa si trova in una posizione senza precedenti, avendo scalato la vetta della classifica grazie alla vittoria esterna della Reggina contro l’Athletic Palermo. A soli cinque turni dalla fine del campionato, la squadra giallorossa detiene il destino sportivo nelle proprie mani, trasformando ogni incontro imminente in una sfida di portata epocale. Il presidente Giovannone ha già lanciato un appello diretto ai sostenitori per giovedì alle ore 15:00, invitandoli a vivere la partita contro Gela come se fosse una finale di Champions League. Questo momento storico segna il tentativo più serio della società di raggiungere la Serie C, un obiettivo sfuggito per quarantadue anni consecutivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nissa: dopo 42 anni, il sogno Serie C è realtà

Articoli correlati

Catania: dopo 10 anni, il sogno del rugby in carrozzina diventa realtàIl 9 marzo 2026 segna un punto di svolta per il Wheelchair Rugby Catania, che nella Sala Conferenze COF Vivitop ha rivelato le nuove divise destinate...

Leggi anche: Storie di ex: nella lazio contro il sassuolo. Motta, il sogno diventa realtà. Stasera debutta in Serie A

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Athletic Club Palermo, pesante ko a Caltanissetta: la Nissa vince 3-0; Serie D: la Reggina sbanca il Velodromo, vince la Nissa nuova capolista. Risultati e classifica; Serie D. Alla Sancataldese dopo la sconfitta con la Nissa lascia il dirigente Dario Spinello: Inaccettabile quanto successo dopo la partita; Risultati Serie D: la Nissa stravince lo scontro al vertice, Athletic Palermo e Savoia KO. La nuova classifica.

Due vittorie in quattro giorni! Dopo l'Igea Virtus, la Reggina 1914 si ripete anche a Palermo e si porta a -3 dalla capolista Nissa. A 5 giornate dalla fine il campionato è ufficialmente riaperto. Ma quanti rimpianti per i punti persi con Messina, Vigor Lamezia e Acir facebook