La vittoria con la Pontevecchio vale la promozione diretta Festa Angelana il sogno è realtà Ritorna in serie D dopo 24 anni

L'Angelana ha battuto la Pontevecchio con il risultato di 1-0, ottenendo così la promozione diretta in serie D dopo 24 anni. La partita si è conclusa con questa vittoria che permette alla squadra di festeggiare un risultato importante, mentre i padroni di casa non sono riusciti a segnare. La formazione avversaria ha schierato un modulo 4-4-2 con diversi giocatori in campo.

PONTEVECCHIO 0 ANGELANA 1 PONTEVECCHIO (4-4-2): Giorgetti; Rosignoli, Biavati, Gio. Camilletti, Zichella; Mancini, Gia. Camilletti (22’st Marinelli), D’Ambrosio; Sevieri (22’st Merli); Pierassa (38’st Bartoli), Depretis. (A disp. Kikrri, Checcaglini, Cesaroni, Gordi, Di Salvatore, Cappelletti). All. Gelosia. ANGELANA (4-3-3): Buini; Cesaretti, Vieira, Melillo, Tarpanelli; Bartolini, Bernabucci (5’st Riommi), Proietti; Malltezi (20’pt Brunetti), Colombi, Salis (41’st Allende). (A disp. Viola, Sedran, De Santis, Roscini, Tofi, Aronni). All. Recchi. ARBITRO: Colalelli di Terni (Krriku e Filipponi). Marcatore: 15’st Tarpanelli (A). NOTE: Ammoniti Giacomo Camilletti, D’Ambrosio (P), Vieira, Salis, Riommi (A).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La vittoria con la Pontevecchio vale la promozione diretta. Festa Angelana, il sogno è realtà . Ritorna in serie D dopo 24 anni Notizie correlate Leggi anche: Il Benevento fa festa a Salerno: è promozione matematica in serie B con la vittoria all'Arechi Nissa: dopo 42 anni, il sogno Serie C è realtàLa Nissa si trova in una posizione senza precedenti, avendo scalato la vetta della classifica grazie alla vittoria esterna della Reggina contro... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Under 17, è festa Angelana - I giallorossi volano in A1; Carica Angelana, Santarelli: Prendiamoci la serie D a Ponte San Giovanni; Angelana in Serie D: la partita della storia rivissuta in immagini (le FOTO più belle); Angelana in Serie D: è trionfo giallorosso. Esplode la festa dell’Angelana, vittoria 0-1 sulla Pontevecchio: giallorossi promossi in Serie D (foto+video)Il triplice fischio sancisce la fine della gara e dà il via alla festa: l’Angelana conquista la promozione in Serie D. Decisiva la vittoria per 0-1 sul campo della Pontevecchio, al termine di una part ... assisinews.it Angelana, è qui la festa! Tarpanelli firma il miracolo e regala la Serie D x.com A Ponte San Giovanni il gol di Tarpanelli riporta i giallorossi tra i grandi: dopo oltre 20 anni è festa, tra emozioni e memoria: le voci dei protagonisti - facebook.com facebook